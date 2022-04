Valtteri Bottas puhuu suoraan ajastaan Mercedeksellä ja "dominoivasta" Lewis Hamiltonista – "Se kävi hyvin selväksi"

Valtteri Bottaksen aika uudessa tallissa Alfa Romeolla on alkanut myönteisesti. Autosta on löytynyt vauhtia aika-ajoissa, ja vaikka Saudi-Arabian osakilpailu päättyi keskeytykseen, on Bottas saanut kerättyä mukavia pisteitä alkukauden kilpailuissa. Suomalainen kertoi The Racen haastattelussa viihtyvänsä erinomaisesti uudessa ympäristössä.