Mercedes-pomo Toto Wolffin vaimo rikkoi hiljaisuuden päätöskisan kohutapauksesta – "Sitä on vieläkin vaikea ymmärtää"

F1-kausi päättyi viime sunnuntaina Max Verstappenin sensaatiomaiseen mestaruuteen, mutta päätöskisan jälkipyykkiä on pesty pitkin käynnissä olevaa viikkoakin. F1:n kilpailujohtaja Michael Masi on ollut suurimman kohun keskiössä.

Mercedes teki loppuratkaisusta heti sunnuntaina jo kaksi protestia, jotka FIA kuitenkin hylkäsi. Saksalaistalli ilmoitti myöhään samana iltana harkitsevansa valittavansa päätöksestä. Siitä lähtien Mercedes-leiri on pitänyt vankkaa radiohiljaisuutta aina tähän päivään saakka.

– Sitä, mitä tapahtui, on vieläkin vaikea ymmärtää, ja se saa minut voimaan pahoin. Ei häviäminen, eikä Red Bull tai Max. He ovat ansainneet voittonsa. Tiesimme aina, että on hyvinkin mahdollista, ettemme voita, mutta tapa, jolla Lewis ryöstettiin, jätti minut täydellisen epäuskoiseksi, Wolff kirjoittaa Instagram-tilillään.