Menikö yli? Johannes Hösflot Kläbo pilkkasi Ruotsia – "Pelkurimaista"

Trondheimin MM-hiihdoissa jo viisi kultaa voittanut norjalaistähti Johannes Hösflot Kläbo piikitteli Ruotsia tylyllä tavalla miesten viestikisan palkintojenjaossa torstaina.

Kläbo johdatti Norjan ylivoimaiseen viestivoittoon isäntien ankkurina. Ruotsi saavutti pronssia, kun sen ankkuri Edvin Anger taipui yllättäen Sveitsin neljännelle hiihtäjälle Valerio Grondille loppukirissä.

Kläbo ja Norja ovat vieneet kaikki kullat miesten hiihdossa Trondheimissa. Tähti ei malttanut olla jatkamatta Norjan ja Ruotsin maajoukkueiden välillä kuultua piikittelyä. Kläbon mukaan Norjan joukkue oli punonut juonia automatkalla palkintojenjakoon.

– Päätimme, että olisi sopivaa laulaa Ruotsin kansallislaulu. Emme nimittäin ole kuulleet sitä miesten kisojen jälkeen. Tajusimme kuitenkin, että emme osaa sitä, joten sen laulaminen olisi haastavaa, Kläbo heitti tuhansien ihmisten edessä Dagbladetin mukaan.

Ruotsalaiskollega Anger herkutteli jo kahden vuoden päästä Falunissa käytävillä MM-hiihdoilla.

– Odotan jo kuulevani hänen yrityksensä laulaa Ruotsin kansallislaulua Falunin torilla.

Ruotsin toisen osuuden hiihtäjä William Poromaa totesi, että Kläbo on ansainnut saavutuksillaan luvan puhua hieman rohkeammin. Anger ei pitänyt siitä, että tähti vitsaili Ruotsin kustannuksella.

– Tuo on hieman pelkurimaista. On halpaa vitsailla asialla (Ruotsin kansalllislaulun laulamisella), mutta sitten he eivät uskalla tehdä mitään, Anger summasi.

Trondheimin MM-kisojen miesten maastohiihdot huipentuvat 50 kilometrin vapaan kisaan lauantaina. Kläbo hakee siitä historiallista kuudetta kultaa samoissa arvokisoissa.

1:29 Päävalmentaja Pasanen käänsi jo viestissä katseita viidellekympille: "Saatiin vähän lisäinfoa".