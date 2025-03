Johannes Hösflot Kläbo puhuu synkeästä norjalaishetkestä, jolla oli valtava seuraus

Kuusi kuudesta miesten maastohiihdon maailmanmestaruudesta Trondheimissa pokannut Johannes Hösflot Kläbo nosti esiin Martin Löwström Nyengetin karun kaatumisen lauantaina.

Trondheimin oma poika Kläbo voitti kaiken, mitä näissä MM-kisoissa pystyi miesten maastohiihtomatkoilla voittamaan. Viimeinen kruunu oli voitto lauantain kuninkuusmatkalla, 50 kilometrillä, joka taivallettiin yhteislähtönä vapaalla hiihtotavalla.

– Tämä on hullua, nämä ovat olleet hulluja päiviä Trondheimissa. Tämä on upeaa. Olen vain niin tyytyväinen ja onnellinen, kaikkea samaan aikaan. On paljon tunteita. Ajattelen, että tarvitsen hiukan aikaa käydäkseni tätä kaikkea läpi, Kläbo yritti kuvailla myllerrystään mielessä.

Kläbo jätti 50 kilometrin voittotaistelussa toiseksi Ruotsin William Poromaan, jonka kanssa hän kävi nokittelua aiemmin kisojen aikana. Poromaa sanoi aiemmin MTV Urheilulle Kläbon "roskapuheen" motivoineen häntä ja piti sitä "osana peliä".

50 kilometrin jälkeen kaksikon väliltä pystyi aistimaan kunnioituksen. Poromaa hakeutui Kläboa kohti ja kaksikko halasi toisiaan.

Ei kaunaa, vaan kunnioitusta. 50 kilometrin kärkikaksikko Johannes Hösflot Kläbo (etualalla) ja William Poromaa halasi toisiaan.

– Meillä on valtava kunnioitus toisiamme kohtaan. Molemmat meistä ovat tehneet kovaa työtä kesällä ja syksyllä, jotta pystyisimme suoriutumaan korkealla tasolla, Kläbo sanoi ja jatkoi:

– Kaikki tekevät uhrauksia yltääkseen parhaaseensa. Tämä laji on todella vaikea. Voi tapahtua pieniä asioita, kuten Martinin kaatuminen viimeisellä kierroksella.

Norjan tähtiin lukeutuva Martin Löwström Nyenget kaatui laskussa johtoasemasta, menetti mahdollisuutensa mitaliin ja sijoittui neljänneksi.

– Siitä, mikä olisi voinut olla yksi hänen parhaista päivistään, tuli yksi huonoimmista, Kläbo kommentoi.

Martin Löwström Nyenget jäi kaatumisensa jälkeen neljänneksi.IMAGO/Eibner/ All Over Press

Nyenget oli jo menettänyt aiemmin Trondheimissa mitalin 10 kilometrin perinteisen väliaikalähtökisassa kaatumiseen. Norjan hiihtomaajoukkueen johtaja Ulf Morten Aune oli tuoreen toisen kaatumisen jälkeen Nyengetin tilanteesta MTV Urheilun haastattelussa apein mielin ja pohti myös, mihin mies olisi voinutkaan yltää.

Nyengetillekin Trondheimista mitaleja

Kläbon mainitsemat pienet asiat voivat erottaa joskus sankaruuden suuresta pettymyksestä. Kläbon asemasta mieshiihdon suvereenina ykkösenä ei jäänyt kuitenkaan nokankoputtamista.

Nyengetille heltisi Trondheimista lopulta viestikulta ja yhdistelmäkilpailun hopea, hänen ensimmäiset arvokisamitalinsa.