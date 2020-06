Serbian valtapuolue saamassa yli 60 prosenttia äänistä Euroopan ensimmäisissä korona-ajan vaaleissa

Serbian vaalit olivat Euroopan ensimmäiset koronapandemian puhkeamisen jälkeen. Vaalihuoneistot sulkeutuivat kello 21 Suomen aikaa ja lopullisten tulosten odotettiin valmistuvan muutamaa tuntia myöhemmin. Riippumattoman CRTA-tutkimusjärjestön mukaan äänestysprosentti on jäämässä alhaiseksi. Kaksi tuntia ennen äänestyspaikkojen sulkeutumista äänestysprosentti oli 45,5, mikä oli seitsemän prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2016.

Suurta jännitysnäytelmää ei tuloslaskennasta kuitenkaan ole luvassa, mikäli ennakkokyselyihin on uskomista. Osa oppositiopuolueista boikotoi vaaleja, ja Serbian presidentin Aleksandar Vucicin keskustaoikeistolaisella SNS-puolueella on ollut vankka ote mielipidetiedusteluissa. SNS on ollut vallassa vuodesta 2012 lähtien, ja sen odotettiin keräävän myös nyt yli puolet äänistä.