Atlantin kaikkien aikojen toiseksi voimakkain hurrikaani Dorian etenee hieman heikentyneenä kohti Yhdysvaltojen rannikkoa – viranomaiset pelkäävät, etteivät paikalliset ota varoituksia tosissaan

Punaisen ristin tiedottajan mukaan Dorian on tehnyt Bahamasaarilla katastrofaalista tuhoa. Arviolta 13 000 kotia on tuhoutunut tai vaurioitunut. Kuolonuhreista tai henkilövahingoista ei ole vielä paljoa tietoa, mutta ainakin 8-vuotiaan pojan kerrotaan kuolleen myrskyssä . Viranomaiset eivät kuitenkaan ole vahvistaneet kuolemaa.

Yhdysvalloissa ainakin miljoona ihmistä on määrätty lähtemään kodeistaan. Dorian-myrskyn tuulien arvioidaan saavuttavan Yhdysvaltain rannikon vuorokauden sisällä. Myrsky on heikentynyt 4-tason hurrikaaniksi, mutta on silti yhä voimakas.