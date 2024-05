Meksikon turistikuolemat järkyttävät – reppureissaaja, tarkkana näissä suosikkikohteissa!

–Baja California on meksikolaisille vaarallinen paikka – toisena henkirikostilastoissa Meksikossa. Turisteihin kuitenkin kohdistuu vähemmän (väkivaltaa), Teivainen toteaa Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Teivainen on itse käynyt ”useimmissa” maailman maissa.

Ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaan Meksikossa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Maassa on laajalle levinnyttä järjestäytynyttä rikollisuutta. Matkustustiedotteessa sanotaan, että väkivaltaisuuksia saattaa tapahtua myös matkailijoiden suosimissa paikoissa.

Suosikkikohteissakin omat vaaransa

Muun muassa suosituimpien maiden joukossa olevan Indonesian turvallisuustaso on ulkoministeriön matkustustiedotteessa Meksikon tavoin ”noudata erityistä varovaisuutta”. Terroritekojen mahdollisuus on jatkuvasti olemassa, ja levottomuuksien uhka on turistien suosimilla saarilla kuten Balilla, Lombokilla ja Sulawesilla.