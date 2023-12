Mies vieraili kaikissa maailman maissa ja perusti oman valtion

Lokakuussa 2021 Williams osti tontin 19 000 dollarilla (noin 17 000 euroa) ja ensimmäistä itsenäisyyspäiväänsä Slowjamastan vietti samana vuonna 1. joulukuuta. Itsensä tasavaltansa sulttaaniksi nimennyt Williams otti ensitöikseen säätää alueelle lakeja, kuten valtioille on ominaista. Muun muassa Crocsien käyttäminen on Slowjamastanissa laitonta. Myös jalkojen pitäminen auton kojelaudalla on syy karkotukseen.