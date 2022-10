Lähde: Ex-aviopari Megan Fox ja Brian Austin Green muodostavat uusien puolisoidensa kanssa sydämellisen nelikon

Lähteen mukaan Fox, Kelly, Green ja Burgess ovat kaikki sydämellisiä toisiaan kohtaan, ja Foxilla ja Greenillä on terve vanhempien suhde.

Foxilla ja Greenillä on kolme poikaa: Noah, 10, Bodhi, 8, ja Journey, 6. Green on myös 20-vuotiaan Kassius-pojan isä suhteestaan ​​Vanessa Marcilin kanssa ja toivotti kesäkuussa tervetulleeksi 5. poikansa Zanen, jonka äiti on Burgess.