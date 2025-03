Megan Foxin ja Machine Gun Kellyn ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi

Machine Gun Kelly kertoo Instagramissa, että hänen ja Megan Foxin tyttövauva syntyi torstaina 27. maaliskuuta.

Näyttelijä-malli Megan Foxin, 38, ja näyttelijä-muusikko Machine Gun Kellyn, 34, ensimmäinen yhteinen lapsi on syntynyt. Machine Gun Kelly kertoo pienokaisen syntymästä Instagramissa.

Machine Gun Kelly julkaisi Instagram-tililleen torstaina 27. maaliskuuta mustavalkoisen videon, jossa hän pitelee ja silittää vastasyntyneen vauvan kättä. Muusikon postauksen kuvatekstistä käy ilmi, että vauva on tyttö.

– Hän on vihdoin täällä! Machine Gun Kelly kirjoittaa videon yhteydessä.

Fox kertoi raskaudestaan Instagramissa marraskuussa. Tuolloin hän postasi Instagram-tililleen näyttävän raskauskuvan sekä otoksen, jossa näkyy positiivinen raskaustesti.

Sekä Foxilla että Machine Gun Kellyllä on lapsia myös aiemmista suhteistaan. Foxilla on kolme yhteistä lasta ex-miehensä Brian Austin Greenin kanssa: Noah, 12, Bodhi, 11, ja Journey, 8. Machine Gun Kellyllä puolestaan on 15-vuotias tytär Casie aiemmasta suhteestaan.

Lähteet: Instagram, CNN