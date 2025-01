Analyysi: Miljardööri Elon Musk tavoittelee maailmanherruutta

Tempauksillaan näkyvyyttä haaliva Elon Musk ei tavoittele vähempää kuin maailmanherruutta, arvioi MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Teknomiljardööri Elon Musk ja Saksan laitaoikeistolaisen AfD-puolueen johtaja Alice Weidel keskustelevat torstai-iltana Suomen aikaa suorassa lähetyksessä Muskin omistamalla X-alustalla.

Keskustelu saattaa lyödä edelleen löylyä syytöksille, joiden mukaan Musk tukee äärioikeistolaisia toimijoita Euroopassa.

Muskin ja Weidelin keskustelu herättää paljon huomiota, sillä Musk on aiemmin osoittanut julkisesti tukensa Afd-puolueelle.

Julkisten kannanottojensa vuoksi Musk on muutenkin profiloitunut viime aikoina Euroopan maiden politiikan hämmentäjänä.

– Etabloituneisiin (vakaan aseman saavuttaneisiin) eurooppalaisiin poliitikkoihin selkeästi kohdistuu tällaista pisteliäisyyttä, minkä itse ainakin yhdistän siihen miten (Donald) Trump puhuu, arvioi MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Kivimäki uskoo, että Muskin ja Weidelin keskustelu tulee olemaan epämuodollinen ja rönsyilevä.

Tavoitteena maailmanherruus

Elon Musk on Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin merkittävä tukija. Mutta miksi Musk ottaa kantaa muiden maiden politiikkaan?

Mirja Kivimäki uskoo, että perimmäinen syy on Muskin pyrkimys maailmanherruuteen.

– Se kuulostaa mielipuoliselta, mutta niin hän käytännössä tekee, Kivimäki sanoo.

Kivimäen mukaan osoituksena tästä ovat Muskin mittavan varallisuus ja liiketoiminta eri aloilla sekä kasvava vaikutusvalta politiikassa.

– Hänellä on avaruustoimintaa, hän pyörittää somealusta X:ää ja hänellä on jo merkittävä rooli Yhdysvaltojen tulevassa hallinnossa.

– Hän selkeästi tavoittelee valtaa kaikin mahdollisin tavoin ja myös näkyvyyttä.

Musk hamuaa näkyvyyden tuomaa valtaa

MTV Uutisten Mirja Kivimäen mukaan juuri näkyvyyden havittelu on keskeinen osa Muskin julkista persoonaa.

– Hän on kuin some itse. Hän omistaa somea, mutta toimii myös sen lainalaisuuksien pohjalta. Hän on sisäistänyt sen ajatuksen, että näkyvyyttä ja merkitystä saa, jos polarisoi mielipiteitä mahdollisimman voimakkaasti, Kivimäki sanoo.

Kivimäen mukaan Musk on elävä esimerkki siitä, miten ajattelu voi muuttua, kun ihminen on vuorovaikutuksessa vain samanmielisten kanssa.

– Hän on jollakin tavalla ehkä itse jopa pudonnut omaan kaninkoloonsa.

Mitä Elon Muskin ja Afd-johtaja Alice Weidelin keskustelulta voidaan odottaa? Katso koko keskustelu aiheesta videolta.