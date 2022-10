Impulsiiviset kannanotot vaikuttavat Elon Muskin bisneksiin – analyytikosta vauhti vain kiihtyy: "Hän sotkeutuu monella rintamalla tulenarkoihin asioihin"

Vaikutusvaltainen Tesla-pomo on noussut uutisotsikoihin paitsi Twitter-kauppojen, myös Venäjän hyökkäyssodan – tai pikemminkin siihen sekaantumisen – takia.

Katso yllä olevalta videolta, mistä Elon Muskiin liittyvässä kohussa on kyse!

– Kovin hämmentävä tilannehan tässä on, koska Elonin vauhti vain kiihtyy.

– Hän on ollut hyvin kiistanalainen jo useita vuosia, mutta viimeisten kuukausien aikana meno on mennyt aika rajuksi, Kuittinen kuvailee MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Impulsiiviset kannanotot vaikuttavat myös bisneksiin

Viimeaikaisilla kommenteillaan Musk on onnistunut suututtamaan myös tunnettuja suomalaisia , jotka uhkaavat myydä Tesla-sähköautonsa protestina miljardöörin toiminnalle.

Teslan suhteen asia on kuitenkin hänen mukaansa hieman erilainen, sillä Teslan ostajat ovat Kuittisen mukaan Yhdysvalloissa vasemmistolaisia.

– Elon on onnistunut suututtamaan tämän ihmisryhmän aika pahasti.

Ja koska sähköautoja valmistava Tesla henkilöityy pitkälti nimenomaan Muskin, viimeaikaisilla ulostuloilla on Kuittisen mukaan vaikutusta myös miljardöörin bisneksiin.

Toistaiseksi on mahdotonta sanoa, miten pahasti nimenomaan Tesla-sähköautojen myyntiin. Varmaa kuitenkin Kuittisen mukaan on se, että markkinat eivät pidä epävarmuuksista.

– Teslan osakkeen hinta on puolittunut osittain juuri sen vuoksi, että sijoittajat yrittävät nyt hahmottaa, kuinka pahasti tämä tilanne vaurioittaa Teslan myyntiä, analyytikko hahmottaa.

Tästä kohussa on lyhykäisyydessään kyse

Starlink on osoittautunut Ukrainalle äärimmäisen tärkeäksi aseeksi Venäjää vastaan, sillä sen avulla ukrainalaisjoukot ovat saaneet dataa venäläisjoukkojen liikkeistä ja sijainneista.

Nyt, kun Ukraina on saanut Venäjän miehittämiä alueita takaisin ja etenee kohti Venäjän vuonna 2014 laittomasti itseensä liittänyttä Krimin niemimaata, Musk kiirehti kieltämään Starlinkin käytön Krimin yllä tiettävästi siksi, että pelkää Ukrainan ja Venäjän välisen konfliktin eskaloituvan ydinsodaksi.

Tämä tieto puolestaan on peräisin arvostetulta mediahenkilöltä, Ian Bremmerilta, jonka mukaan Musk olisi keskustellut suoraan Venäjän presidentin kanssa, mitä muun muassa Suomen entinen pääministeri Alexander Stubb ei katso hyvällä.

– Nyt, kun hän on parisen viikkoa sitten ymmärtääkseni puhunut Vladimir Putinin kanssa ja sen jälkeen esittänyt rauhansuunnitelman, joka on suoraan Venäjän pelikirjasta, kritiikki Muskia kohtaan on koventunut.