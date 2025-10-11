Lauantain vastainen yö oli ensimmäinen Gazan kaistalla pitkään aikaan ilman drooni- ja ilmaiskuja.

Yhdysvaltojen sotilaita on alkanut saapua Israeliin valvoakseen aselepoa Gazan kaistalla, kertoi yhdysvaltalaiskanava ABC News lauantaina Suomen aikaa.

Israeliin lähetettävien 200 sotilaan on määrä perustaa Israelissa koordinaatiokeskus valvomaan aselevon toteutusta, ABC News kertoi.

Kanavan tiedot perustivat sen mukaan kahden viranomaislähteen kertomaan. Lähteiden mukaan sotilaat eivät siirry Gazan kaistalle.

ABC Newsin virkamieslähteen mukaan sotilaat ovat erikoistuneet kuljetukseen, suunnitteluun, logistiikkaan, turvallisuuteen ja teknologiaan.

He työskentelevät Israelissa yhdessä muiden sen liittolaismaiden, yksityisten yritysten sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Sotilaiden johtamaa koordinointikeskusta pidetään ABC Newsin mukaan ensimmäisenä askeleena rauhanprosessin toteuttamisessa paikan päällä. Israeliin lähetettävät joukot saapuvat maahan viikonlopun aikana, ja heitä lennätetään paikalle sekä Yhdysvalloista että muualta Lähi-idästä.

Fox News -kanavan mukaan Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskuksen eli Centcomin komentaja Brad Cooper vieraili lauantaina Israelin sotilastukikohdassa Gazan kaistalla. Hänen seurassaan oli presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff.

Fox News julkaisi kuvan vierailusta X:ssä sen jälkeen, kun miehet olivat jo palanneet Gazasta.

– Yhdysvaltojen univormuasuiset pojat ja tyttäret ovat vastanneet kutsuun tuoda rauha Lähi-itään - - tällä historiallisella hetkellä, Cooper itse kirjoitti myöhemmin X:ssä vahvistaen vierailun.

Aselepo hälvensi siviilien pelkoa

Palestiinalaiset kokivat pitkästä aikaa Gazassa yön ilman droonien ja ilmaiskujen ääniä, kun aselepo alkoi Gazassa eilen. Gazalaiset ovat kertoneet kokemuksistaan qatarilaismedia al-Jazeeralle.

– Tänään droonit ovat pysähtyneet eikä surinaa enää kuulu. Me olemme turvassa, ja lapsemme ovat turvassa, eräs mies kuvaili medialle.

Al-Jazeeran paikalla olevan toimittajan Hind Khoudaryn mukaan takana oli ensimmäinen yö kuukausiin, kun alueella ei kuulunut droonien, ilmaiskujen tai räjähdysten ääniä eikä ambulansseja kiitämässä tuhoutuneilla kaduilla.

Al-Jazeeralle nimettömänä puhunut nainen kertoi, että hän on kaikesta kokemastaan huolimatta iloinen aselevosta.

– Pelko sisällämme on kadonnut, ja voimme jälleen tavata läheisiämme, perheitämme, naapureitamme ja ystäviämme, jotka ovat vielä elossa. Tänään menin torille ja vierailin siskoni luona, en ollut nähnyt häntä kahteen vuoteen.

Israel teki laajoja iskuja Gazan kaistalle jatkuvasti aina lokakuusta 2023 lähtien. Israelin ja äärijärjestö Hamasin aselepo alkoi perjantaina puoliltapäivin.

Israel alkoi moukaroida Gazaa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin kaksi vuotta sitten. Israelin mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.

Gazalaisviranomaisten mukaan Israel on surmannut kahden viime vuoden aikana ainakin yli 67 000 ihmistä Gazassa. YK pitää lukuja luotettavina.

Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen yhteydessä noin 250 panttivankia.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi eilen, että Gazassa on vielä 20 israelilaista panttivankia elossa sekä 28 kuolleina. Netanjahun mukaan kaikkien panttivankien on määrä olla takaisin Israelissa maanantai-iltaan mennessä.

200 000 palannut Pohjois-Gazaan

Israelin joukot aloittivat eilen Gazasta vetäytymisen aseleposopimuksessa määritellyllä tavalla. Hamasilla on 72 tuntia aikaa vapauttaa Gazassa jäljellä olevat panttivangit.

Eri puolilta Gazaa on löydetty yli 150 ruumista sen jälkeen, kun Israel alkoi vetää joukkojaan pois. Näistä valtaosa on löydetty tuhoutuneiden rakennusten raunioista. Asiasta kertoo Länsirannan palestiinalaishallinnon virallinen uutistoimisto Wafa.

Lisäksi raportoitiin, että Israelin iskut tappoivat noin 20 ihmistä perjantaina. Al-Jazeeran mukaan ei ole varmaa, tuliko kuolonuhreja ennen aselepoa tehdyissä iskuissa vai rikkoiko Israel mahdollisesti aselepoa.

Aselevon alkamisen jälkeen palestiinalaiset lähtivät joukoittain vaeltamaan eteläisestä Khan Yunisin kaupungista kohti Gazan kaistan pohjoisosia, mistä he olivat sodan aikana paenneet.

Gazan väestönsuojeluviranomainen kertoi eilen, että noin 200 000 ihmistä on palannut Gazan pohjoisosiin aselevon alettua.

– Rukoilen, ettei kotiani ole tuhottu. Toivomme vain, että sota päättyy lopullisesti, jotta meidän ei enää koskaan tarvitse paeta, sanoi 39-vuotias Mohammed Mortaja uutistoimisto AFP:lle matkalla kotiinsa Gazan kaupunkiin.

Pohjois-Gaza on ollut sodan aikana Israelin kiivaan pommituksen kohteena, ja valtaosa alueen rakennuksista on tuhoutunut. Monet gazalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa sodan aikana vähintään kerran.

Israelin hallitus hyväksyi perjantain vastaisena yönä sopimuksen Gazassa olevien panttivankien vapauttamiseksi. Sopu aselevon ensimmäisestä vaiheesta saavutettiin äärijärjestö Hamasin ja Israelin neuvotteluissa Egyptissä torstaina.