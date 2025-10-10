Donald Trumpilla on määrä olla keskeinen rooli Gazan lähitulevaisuudessa.
Hamas toteaa, ettei mikään "ulkopuolinen holhous" käy sille Gazassa.
Gazan hallinta on täysin palestiinalaisten sisäinen asia, Hamas toteaa lausunnossaan, jossa ovat mukana myös Islamilainen Jihad -järjestö ja Palestiinan vapautuksen kansanrintama (PFLP).
Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.
Nyt alkaneen Yhdysvaltojen 20-osaisen rauhansuunnitelman yksi kohta on, että Gazaa hallitsevat väliaikaisesta palestiinalaiset teknokraatit, joita valvoo presidentti Donald Trumpin johtama ryhmä.
Lausunnollaan Hamas vaikuttaa siis vastustavan Trumpin vetämän ryhmän roolia Palestiinan hallitsemisessa.
Sen sijaan Hamas hyväksyy ulkopuolisen avun Gazan jälleenrakentamisessa.
Gaza on suurelta osin tuhoutunut sodassa, joka alkoi Hamasin 7. lokakuuta 2023 tekemällä yllätyshyökkäyksellä.
Israelin ja Hamasin välinen tulitauko alkoi aiemmin tällä viikolla.
Osana rauhanprosessia Hamasin on määrä vapauttaa hallussaan pitämät panttivangit ja Israel vapauttaa samalla palestiinalaisvankeja.
Israel on aloittanut vetäytymisen Gazasta.