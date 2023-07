Mediat: Ukrainan vastahyökkäyksen "pääisku" on voinut alkaa

Ukrainan vastahyökkäyksen "pääisku" on alkanut, kertoivat nimettöminä pysytelleet Yhdysvaltain viranomaiset New York Timesille. Kahden heikosti sujuneen kuukauden jälkeen Ukrainan vastahyökkäyksessä on alkanut uusi vaihe, puolustusministeriöstä kerrottiin lehdelle.