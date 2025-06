Mediat: Tähtiräppärin koti ryöstettiin – lastenhoitaja pakeni, kun räppärin pienet lapset nukkuivat huoneissaan

Mediatietojen mukaan kaksi ryöstäjää tunkeutui Macklemoren kotiin ja pahoinpiteli lastenhoitajan samaan aikaan, kun kolme lasta nukkuivat viereisissä huoneissa.

Ryöstäjät tunkeutuivat lauantaiyönä 7. kesäkuuta Seattlessa sijaitsevaan kotiin, joka lähteiden mukaan kuuluu yhdysvaltalaisräppäri Macklemoren perheelle, kertoo New York Post. Macklemore tunnetaan muun muassa hiteistään Thrift Shop sekä Can't Hold Us.

Poliisiraportissa nimetty osoite vastaa Macklemoren, oikealta nimeltään Ben Haggertyn kotiosoitetta. Raportissa mainitaan myös kertaalleen sukunimi Davis, ja Macklemoren vaimo on Tricia Davis.

Raportin mukaan talon omistajan lastenhoitaja oli soittanut poliisille puolenyön jälkeen ilmoittaakseen kahdesta miehestä, jotka olivat tunkeutuneet kiinteistöön ja suihkuttaneet lastenhoitajaa karhunsuihkeella, joka on voimakas pippurisumute.

Lisäksi raportissa kerrotaan, että lastenhoitaja oli paennut talosta, ja Macklemoren ja Davisin kolme lasta Sloane, 10, Colette, 7, sekä Hugo, 3, nukkuivat omissa huoneissaan ryöstön aikana. Raportin mukaan erittäin peloissaan ollut ja järkyttynyt lastenhoitaja tavoitettiin naapurikiinteistöstä.

Lastenhoitajan mukaan hän oli juuri laittanut lapset nukkumaan talon toisessa kerroksessa, kun huomasi kaksi miestä talon terassilla. Lastenhoitaja kertoi miesten tunkeutuneen taloon, suihkuttaneen häntä sumutteella ja huutaneen "missä jalokivet ovat, ämmä".

Raportissa lastenhoitaja kertoi johdattaneensa miehet yläkertaan makuuhuoneeseen, jossa miehet olivat hänen mukaansa käyneet läpi kaikki kaapit, lipastot sekä komerot etsiessään arvokkaita vaatteita, kenkiä ja koruja. Miesten kerrotaan saaneen tuhansien dollarien arvoisen saaliin.

Lastenhoitajan mukaan ryöstäjät olivat pahoinpidelleet häntä ennen kuin hänen onnistui paeta ja hälyttää apua naapurista. Lapsia ei vahingoitettu ryöstön aikana.

– Hän (lastenhoitaja) myös kertoi talon kuuluvan korkean profiilin yksilölle, ja hän uskoi rikoksen liittyvän jollain tapaa poliittisiin syihin, raportissa todetaan.

Macklemore ei ole kommentoinut tapahtunutta.

Viime vuosien ajan Macklemore on ottanut voimakkaasti kantaa Israelin toimiin Gazassa. Vuonna 2024 artisti julkaisi Hind's Hall -kappaleen, jolla kritisoi Israelia ja osoitti tukeaan palestiinalaisia kohtaan. Toukokuussa Macklemore julkaisi Instagram-tilillään päivityksen, jossa tuomitsi niihin artisteihin kohdistuvan kritiikin, jotka ovat "nousseet kansanmurhaa vastaan".

Hiljattain keikallaan Macklemore osoitti myös tukensa ruotsalaisaktivisti Greta Thunbergille, joka muiden vapaaehtoisten mukana pyrki purjehtien viemään Gazaan avustustarvikkeita tällä viikolla. Israelin asevoimat otti Thunbergin ja muut vapaaehtoiset kiinni maanantaina ja heidän käskettiin poistua maasta ja palaamaan kotimaihinsa tai he joutuisivat oikeuteen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Vuoden 2023 lokakuun jälkeen Israelin iskut ovat surmanneet noin 54 700 ihmistä Gazassa. Maaliskuun jälkeen Israel on surmannut Gazassa ainakin 4 400 ihmistä.

Israel aloitti hyökkäyksen Gazaan sen jälkeen, kun aluetta hallitseva Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt tekivät iskun Israelin puolelle lokakuussa 2023. Iskussa menehtyi noin 1200 ihmistä ja 251 otettiin panttivangeiksi.

Lue myös: Itävallan euroviisuvoittaja haluaa Israelin ulos kisasta