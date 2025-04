Venäjä ylistää Trumpin päätöstä

Neuvottelijan mukaan erimielisyyksiä Yhdysvaltojen kanssa on edelleen ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan useita tapaamisia.

Yhdysvaltain-suhteita lämmittelevä Venäjän valtiollisen sijoitusrahaston johtaja Kirill Dmitrijev kertoo, että hän keskusteli Yhdysvaltain-vierailullaan mahdollisesta yhteistyöstä arktisella alueella ja harvinaisten maametallien saralla.

Myös maiden välisen lentoliikenteen palauttamiseksi on hänen mukaansa tehty töitä ja siinä toivotaan edistyttävän.

Dmitrijev myöntää, että erimielisyyksiä Yhdysvaltojen kanssa on edelleen. Hänen mukaansa tarvitaan vielä useita tapaamisia, jotta kaikki erimielisyydet voidaan ratkaista. Dmitrijev kommentoi asiaa videoyhteydellä venäläistoimittajille.

– Vuoropuhelu, ratkaisuprosessi, se vie aikaa. Mutta se etenee ehdottomasti myönteisellä ja rakentavalla tavalla, hän sanoi.

Valkoinen talo ei välittömästi kommentoinut Dmitrijevin Yhdysvaltain-vierailun keskusteluja.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Dmitrijev saapui maahan keskiviikkona ja hänen oli määrä tavata presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff Valkoisessa talossa.

Ylistystä tuontitulleille

Dmitrijev on ylistänyt presidentti Trumpin määräämiä uusia tuontitulleja ja korostanut, ettei Venäjä ole listalla maista, joihin niitä on kohdistettu.

Venäjä tosin on jo Yhdysvaltojen massiivisten talouspakotteiden kohteena Ukrainassa käymänsä hyökkäyssodan vuoksi.

Yhdysvallat ja Venäjä ovat viime aikoina lämmitelleet välejään samalla, kun maat ovat neuvotelleet aselevosta Ukrainaan. Venäjä on toivonut Yhdysvaltojen höllentävän Venäjää vastaan asetettuja pakotteita välien parantuessa.

Dmitrijev on korkea-arvoisin Yhdysvalloissa vieraillut Venäjän edustaja sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa runsaat kolme vuotta sitten.

Yhdysvallat poisti Dmitrijevin väliaikaisesti pakotelistaltaan, jotta maan ulkoministeriö pystyi myöntämään tälle viisumin vierailua varten.

Dmitrijev on Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheinen neuvonantaja. Hän on ollut osa venäläisdelegaatiota, joka on neuvotellut Saudi-Arabiassa yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa Ukrainan tilanteesta.

