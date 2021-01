EU-maiden johtajat toivovat kauppasuhteiden kohenevan Bidenin kaudella – "Tärkeimpänä on sanoa selkeästi stop kauppasodalle"

– Nyt tärkeimpänä asiana on sanoa selkeästi stop Yhdysvaltain ja Euroopan väliselle kauppasodalle ja lopettaa Yhdysvaltain hallinnon määräämät sanktiot esimerkiksi ranskalaisille viininviljelijöille, Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire on sanonut.

– Tärkein asia, joka meidän olisi saatava etenemään seuraavan puolen vuoden aikana on löytää yhteinen näkemys siitä, miten maailmanlaajuisia jättiyrityksiä – mukaan lukien digitaalisia palveluita tarjoavat yritykset – jatkossa verotetaan. Jonkinlaisesta digi-verotuksesta on sovittava ja tästä on olemassa ehdotus, Scholz lausui.