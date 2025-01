Max Verstappenille posketon summa rahaa – totuus hurjan väitteen taustalta alkaa selvitä

Mediassa liikkuneet huhut Max Verstappenin houkuttelemisesta Aston Martinin F1-talliin yli miljardin euron tarjouksella ovat saaneet täsmennystä.

Brittilehti Daily Mail uutisoi tällä viikolla tiedoistaan, joiden mukaan Aston Martin olisi kehuskellut saavansa Verstappenin kuljettajakseen huimalla miljardin punnan (1,18 miljardin euron) sopimustarjouksella.

Lehden mukaan Verstappenin kiinnittämisestä on puhunut Aston Martinin kaupallinen johtaja Jefferson Slack houkutellessaan uusia sponsoreita tiimin tueksi.

The Race -sivusto lähti selvittämään huhun taustoja ja sai Aston Martinilta lyhyen vastauksen.

– Tiimi kiistää kategorisesti tarinassa esitetyt väitteet, Aston Martinin viestintähenkilö kommentoi.

Sivusto onnistui kuitenkin onkimaan muuta kautta tietoja siitä, mitä hurjien palkkatarjousten taustalta löytyy.

– Jefferson tai Jeff, kuten muut hänet tuntevat, on pyörinyt kertomassa, että Max liittyy Aston Martinille, lähde vahvisti.

– Se saattaa olla juoni, jolla hän on lisännyt arvoa sopimukselle, jonka hän haluaa tehdä, mutta Maxin tuomisessa talliin on myös paljon järkeä, The Racelle kerrottiin.

Aston Martin on siis käyttänyt nelinkertaisen maailmanmestarin Verstappenin nimeä lähinnä kuvatessaan rahoittajille tavoitteita, joihin se on tulevaisuudessa pyrkimässä.

Vahvasti rahoitettu talli kiinnitti viime vuonna tekniseksi suunnittelijakseen Red Bullin suuruuteen nostaneen Adrian Newey, joka tienaa mediatietojen mukaan tallissa insinööriksi valtavaa 30 miljoonan dollarin vuosipalkkaa. Aston Martin tähtää suurilla panostuksillaan tulevaisuuden mestaritalliksi.

Verstappenin nykyinen sopimus Red Bullin kanssa ulottuu vuoteen 2028 asti.