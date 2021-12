Max Verstappen sai viestin Toto Wolffilta – kertooko Mercedes-pomon tunnustus F1-sopan loppuratkaisusta?

Mestaruuden katkerasti hävinnyt Hamilton on pitänyt kisan jälkeisen haastattelun jälkeen hiljaiseloa. Hamilton kävi pettymyksestään huolimatta kuitenkin kisan jälkeen rehdisti onnittelemassa kilpakumppaniaan.

– Lewis on hieno urheilija. Hän tuli luokseni ja onnitteli minua. Sen on täytynyt olla todella vaikeaa tuon viimeisen kierroksen jälkeen. Se osoittaa myös sen kunnioituksen, joka meillä on toisiamme kohtaan, Verstappen sanoo.