Kaksi pelastusyksikköä on matkalla tyhjentämään ojaan kaatunutta lietevaunua Kuopion Uudissuontiellä.
Lietevaunu kaatui ojaan maanantaina Uudissuontiellä Kuopiossa. Päivystävän palomestarin Ville Tuomisen mukaan kyseessä on pieni vahinko, joka on tapahtunut hyvin rajatulla alueella.
– Vaunu oli varmaankin matkalla levittämään lietettä pellolle, joten ei ole sinänsä ympäristölle vaarallinen aine kyseessä. Lietettä vuotaa vain yhteen paikkaan. Tilanne on hyvin hallinnassa, Tuominen kertoo MTV Uutisille.
Kaksi pelastusyksikköä on matkalla tapahtumapaikalle tyhjentämään lietevaunua.
Tuomisen mukaan sähköpylväs on katkennut lietevaunun päältä.
– Kunhan saamme sähköt siitä pois, niin alamme tyhjentämään vaunua. Sen jälkeen vaunun oikeinpäin kääntäminen jää toiminnanharjoittajan vastuulle, Tuominen selventää.