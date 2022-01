12 000 tynnyriä raakaöljyä mereen: Tsunamiaallon aiheuttamat vahingot Perussa luultua suurempia

Ympäristöministeri Ruben Ramirezin mukaan mereen pääsi lähes 12 000 tynnyrillistä raakaöljyä, kun aiemmissa arvioissa on puhuttu noin 6 000 tynnyrillisestä.

Perussa tuhannet ihmiset ovat siivonneet rantoja ja yrittäneet estää öljyä leviämästä. Perun ympäristöministeriön mukaan kolmannes öljystä on tähän mennessä onnistuttu siivoamaan merestä.

Perun hallitus on kuvaillut öljypäästöä ekologiseksi katastrofiksi. Öljyä on merivirtojen mukana levinnyt noin 140 kilometrin päähän satamasta tappaen määrittelemättömän määrän merilintuja ja kaloja. Lisäksi sadat paikalliset kalastajat eivät ole voineet nostaa veneitään öljypäästön likaamasta vedestä. Alueelle on julistettu kolmen kuukauden hätätila.