Mauritiuksen öljyvuoto uhkaa alueen lukuisia uhanalaisia lintulajeja ja koralliriuttoja – "Alueen pahimpia ekologisia kriisejä"

Ympäristöjärjestö Greenpeace on kuvannut vuotoa yhdeksi alueen pahimmista ekologisista kriiseistä.

Vuotoalueen lähellä sijaitsee myös lukuisista koralleistaan ja kalalajeistaan tunnettu kosteikko Blue Bay Marine Park, jonka on pelätty myös olevan vaarassa, kertoo Forbes-lehti.

Ympäristöhätätila

Mitsuin lausunnon mukaan jo levinnyttä öljyä pyritään imeyttämään ja aluksen ympärille on asetettu öljypuomeja.

Lukuisia uhanalaisia eläinlajeja on jo siirretty turvaan öljyvuodon tieltä, mutta monet pelkäävät silti, että vuodolla on pitkäaikaisia vaikutuksia alueen biodiversiteettiin sekä ainutlaatuisiin kasveihin ja eläimiin.

– Maailmassa on jäljellä vain harvoja biodiversiteetiltään yhtä rikkaita merialueita. Tämän kaltainen öljyvuoto vaikuttaa lähes kaikkeen alueella, sanoo Brightonin yliopiston meribiologian asiantuntija Corina Ciocan BBC:lle.

Myös Ranska lähetti apua

Japanin lisäksi myös Ranska on kertonut lähettävänsä Mauritiukselle lisää asiantuntijoita, joiden on määrä auttaa hallintoa päättämään saarivaltion lähellä karille ajaneen aluksen kohtalosta.

Ranska on lähettänyt alueelle jo sotilaslentokoneita, laivoja ja tarvikkeita, joilla öljyvuotoa pystyttäisiin suitsimaan.