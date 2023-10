Matti Suur-Hamari paljastaa tämän hetken suurimman haasteen TTK-harjoituksissa: "Pitää muistaa se..."

Kaksikko kertoi MTV Uutisille suoran lähetyksen päätteeksi olleensa häkeltynyt lopputuloksesta. He kiittivät vuolaasti kaikkia heitä äänestäneitä.

– Ja mun on sanottava iso kiitos Matillekin myös kaikesta siitä heittäytymisestä ja raskaasta, kovasta työstä. Ei ole helpointa tanssia proteesilla ja se, mitä me ollaan saatu aikaan yhdessä, se on tosi hienoa. Kiitos, Riihilahti totesi oppilaalleen.