Matti Suur-Hamari on järjestänyt asumisensa uusiksi TTK:n takia – ollut erossa perheestään jo kuukausia

Lumilautailija Matti Suur-Hamari on syksyn mittaan nähty Tanssii Tähtien Kanssa -parketilla tähtiopettajansa Katri Riihilahden kanssa. Nyt jo 12 viikkoa kestäneet treenit ja lähetykset ovat Helsingissä, joten Suur-Hamari on ollut jo useamman kuukauden kaukana kotoaan Rukalta.

– Kun perhe on kaukana, niin se ei ole tietyllä tavalla normaalia arkea. Mutta toisaalta tekeminen täällä on niin intensiivistä, ja ajatukset ovat olleet aika vahvasti tässä tanssikuplassa, niin se on ehkä joinain hetkinä myös helpompaa, että perhe on kotona ja itse on täällä tanssileirillä, Suur-Hamari kertoi.