Viisutoimittajat arvioivat yhden ennakkoon hehkutetun esityksen olevan pettymys: "Voiko olla jopa yllätysputoaja?"

MTV Uutiset Livessä arvioitiin Euroviisujen toisen semifinaalin lähtökohtia. MTV:n viisutoimittaja veikkaa, että ennakkoon hehkutettu Maltan esitys saattaa olla katsojille pettymys.

Vuoden 2025 Euroviisujen toinen semifinaali kilpaillaan Sveitsin Baselissa tänään torstaina 15. toukokuuta. Toisessa semifinaalissa lavalle nousee Erika Vikman, joka edustaa Suomea Ich komme -kappaleellaan.

Tulevan semifinaalin lähtökohtia arvioitiin torstaina MTV Uutiset Livessä uutispäällikkö Jukka Auramiehen sekä Baselista käsin raportoivien viisutoimittajien Katja Lintusen ja Katariina Kähkösen voimin.

Kansainvälinen media pääsi näkemään Vikmanin lavashow'n ensimmäistä kertaa toisen semifinaalin harjoituksissa keskiviikkona. Harjoituksia paikan päällä seurannut Lintunen kuvaili Vikmanin esitystä upeaksi.

– On käsittämätöntä, että Erika on yksin lavalla ja hän täyttää koko hallin, Lintunen sanoi.

Erika Vikman nousee euroviisulavalle torstaina 15. toukokuuta.

Lintusen ja Kähkösen mukaan kansainvälinen media oli "ihan pähkinöinä" Vikmanin esityksestä.

– Mediatilassa tuli hyvät reaktiot tähän esitykseen, Kähkönen kertoi.

– Toimittajat taputtivat kaikista eniten Erikan esitykselle, Lintunen komppasi.

Vikmanin lisäksi illan semifinaalissa nähdään myös 18:n muun maan esitykset, joista Iso-Britannia, Ranska ja Saksa etenevät suurimpina rahoittajamaina automaattisesti finaaliin.

Lintunen kertoi, että Kreikan edustajan Klavdian esitys yllätti hänet positiivisesti.

– Se oli tosi hyvä! Ja Ranskan esitys, joka on yksi ennakkosuosikeista, on myös mielenkiintoinen. Siinä Ranskan edustaja istuu hiekkakasan päällä, ja katosta valuu koko ajan hiekkaa. Loppujen lopuksi hän on kokonaan hiekassa, hän kertoi.

Sen sijaan Maltaa edustavan ja ennakkoon kovasti hehkutetun Miriana Conten esitys ei vakuuttanut Lintusta.

– Esitys lässähtää, siinä on liikaa kaikkea. Luulen, että se on tämän semifinaalin pettymys, hän arvioi.

– Voiko olla jopa yllätysputoaja? En osaa sanoa, Kähkönen pohtii.

Miten Vikmanin esiintymisasua on jouduttu korjaamaan ennen semifinaalia? Miltä näyttää Israelin tilanne Euroviisuissa? Katso koko lähetys yllä olevalta videolta!