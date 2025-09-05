Matkustajakoneen siipi osui porrasautoon Helsinki-Vantaalla – Otkes aloittaa tutkinnan vakavasta vaaratilanteesta

Onnettomuustutkintakeskus eli Otkes aloittaa tutkinnan vakavasta vaaratilanteesta, jossa lentokoneen siipi osui pysähtyneeseen porrasautoon Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Onnettomuus tapahtui kiinalaisen Juneayo-lentoyhtiön koneelle elokuun lopussa, kun kone tuli matkustajaterminaalin parkkipaikalle. Otkesin mukaan Kiina on nimennyt turvallisuustutkintaan valtuutetun edustajan.

Viime vikolla tapahtuneen onnettomuuden tutkinnan päähuomio kohdistuu maahuolintapalveluihin, niiden järjestelyihin ja menetelmiin.

– Paneudumme tutkinnassa esimerkiksi siihen, mihin erilaisia ajoneuvoja ja kuljetuskärryjä parkkeerataan lentoasemalla, ja miten niitä käytetään lentokoneiden läheisyydessä. Katsomme myös sitä, miten alueiden käyttö on suunniteltu, sanoo tutkinnanjohtaja Janne Kotiranta Otkesin tiedotteessa.

Tutkinta kestää Otkesin mukaan yhdeksästä kuukaudesta vuoteen.

Tutkinnassa ei oteta kantaa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin.