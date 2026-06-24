Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liiton on tarkoitus lakkoilla tänään, vaikka maa on yksi suosituimmista kesämatkakohteista.
Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista.
Kreikkalaisen Proto Thema -lehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia.
Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja. Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä.