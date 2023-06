Matka täysin luonnon armoille – Valtteri Heinilä aikoo meloa SUP-laudalla Tukholmasta Turkuun

Heinilä kokee, että meri on hänelle vielä suhteellisen vieras elementti.

Monia uhkia, monia mahdollisuuksia

Tämä reissu ei ole Heinilän ensimmäinen extreme-seikkailu, sillä hän on aiemmin pyöräillyt Helsingistä Singaporeen ystävänsä kanssa.

Rakas Itämeri

– Itämeri on aika matala, vain noin 55 metriä keskisyvyydeltään, joten sen vesi ei vaihdu niin paljoa. Se on tosi arka meri ja sen tilanne saasteiden ja rehevöitymisen osalta on huonontunut lähivuosina, hän sanoo huolissaan.