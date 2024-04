Tähän temppuun ei pysty yksikään toinen nainen Suomessa – Anna Liina Laitinen kumoaa lajiinsa yleisesti liitetyn harhaluulon

Kalliokiipeilyssä reitit luokitellaan ranskalaisella asteikolla. Asteikon ensimmäinen pykälä on 4a, jota seuraavat 4b ja 4c. Sama logiikka jatkuu numeroiden kasvaessa: 5a, 5b, 5c... Laitinen kertoo, että vaikein suoritettu reitti on 9c, johon on pystynyt kolme miestä maailmassa.

– Jyrkkkyys on osatekijä, mutta ei suoraan korreloi vaikeuteen. Suurin osa todella vaikeista reiteistä on todella jyrkkiä, mutta siihen (vaikeusasteeseen) vaikuttavat myös otteiden koko ja niiden pituus, kuinka voimallinen se on. Mitä vaikeampi reitti on, sitä vähemm'än on vaihtoehtoja, mitä käyttää, Laitinen kuvailee haastetta.