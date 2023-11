Matin koira sai rajuja oireita syötyään Mustin ja Mirrin myynnistä vetämää ruokaa: "Heräsi yhtenä yönä ulvomaan kivusta"

SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 4.4.2025

SMAAK Adult GF Fish 10 kg with BBD 3.4.2025

SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 4.4.2025

SMAAK Adult GF Fish 2 kg with BBD 3.4.2025

Yksi sairastuneista koirista on Matti Vansénin Clara -niminen koira. Myynnistä vedetty ruoka ehdittiin ostaa viime viikon puolivälissä ja oireet alkoivat noin viikko sitten. Sekarotuisessa, lähes kaksivuotiaassa Clarassa on puolet pitbullia, mikä omistajan mukaan näkyy korkeana kipukynnyksenä.

– Nyt se on ollut käytännössä viikon ihan paskana. Vaimo laittoi mökille viestiä, että koira ontuu ja nimenomaan takatassua. Seuraavana päivänä kotiin palattuani totesin, että sehän on selkeästi etutassu. Se on vaihtunut kuin bingomeiningillä. Siitä päättelimme, ettei vika ei ole selässä eikä se ole lyönyt jalkaansa kiveen, Vansén kertoo.