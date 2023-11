Mustin ja Mirrin koiranruokaskandaali: Osake romahtaa pörssissä

Ennen kahtatoista aamupäivällä Musti Groupin osake oli noin 12 prosentin laskussa noin 17,4 eurossa.



SMAAK Herkkä kala viljaton -niminen koiranruokatuote on reklamaatioiden mukaan aiheuttanut koirilla muun muassa pahoinvointia, raajojen tilapäistä heikkoutta ja väsymystä.



Musti ja Mirri kertoi sunnuntaina saaneensa takaisinvedosta viikonlopun aikana satoja viestejä. Yhtiön mukaan sen tiedossa on, että useilla koirilla on esiintynyt vakavia oireita.



Ketju pyytää asiakkaita edelleen tekemään koirien mahdollisista oireista reklamaation asiakaspalveluun.



Laatuvirhettä epäillään tuote-erissä 154775 SMAAK Adult GF Fish 10 kg ja 154774 SMAAK Adult GF Fish 2 kg, joiden parasta ennen -päiväys on 4.4.2025, sekä 154775 SMAAK Adult GF Fish 10 kg ja 154774 SMAAK Adult GF Fish 2 kg, joiden parasta ennen -päiväys on 3.4.2025. Ne pyydetään palauttamaan Mustin ja Mirrin myymälään.