Maskit ja etätyösuositus heti takaisin eikä sekään välttämättä riitä, sanoo Britannian terveydenhuollon edustaja

Tiistaina Isossa-Britanniassa raportoitiin 223 koronakuolemaa, jotka on rekisteröity 28 päivän sisällä positiivisesta koronatestistä. Se on korkein koronakuolemien määrä sitten maaliskuun.

Päiväkohtaisten koronatartuntojen viikon keskiarvo on Britanniassa 44 145. Luku on The Guardianin mukaan yksi korkeimmista maailmassa.