Britanniassa tiukka koronakuri: Kotibileistä pian 800 punnan sakot, lennot Portugaliin poikki – Johnson: Liian aikaista sanoa, voidaanko rajoituksia purkaa keväällä

Myös sisäministeri Priti Patel sanoi torstaina, että on liian aikaista arvioida, milloin rajoituksia voitaisiin purkaa. Sen sijaan Patel ilmoitti uudesta linjauksesta, jonka mukaan ensi viikosta lähtien kotibileisiin osallistumisesta voi saada 800 punnan sakon, jos bileissä on yli 15 ihmistä. Patelin mukaan maassa on edelleen olemassa "pieni vähemmistö, joka ei suostu toimimaan oikein".