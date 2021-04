Maskikohun aiheuttaneen Eroon koronasta -ryhmän selvitys on lähinnä mielipidekirjoitus, tyrmää asiantuntija – ryhmä myöntää yllättäen puutteet

MTV Uutiset pyysi arvion ryhmän uusimmasta versiosta asiantuntijalta, joka on viisitoista vuotta tehnyt tällaisia kansainvälisessä Cochrane-verkostossa.

– Tähän mennessä tiedeyhteisö ei siis ole hyväksynyt heidän tuotostaan julkaistavaksi, eli se on ollut koko ajan saatavilla ainoastaan niin sanotusta preprint -palvelusta, jollaisessa kuka tahansa voi julkaista lähes mitä tahansa, muistuttaa tutkija Jani Ruotsalainen Fimeasta.

Uusimmassa huhtikuussa korjatussa versiossa tutkimuksia on vajaat parikymmentä, mutta sitä ei siis ole vertaisarvioitu eikä hyväksytty julkaistavaksi kansainvälisesti arvostetussa tiedelehdessä.

– Jos saisin tämän vertaisarvioitavaksi en tätä hyväksyisi merkittävien puutteiden vuoksi. He laittavat omaan synteesiinsä kaiken mahdollisen ja ne johtopäätökset tupsahtavat tyhjästä. Tulokset ovat keskenään ristiriitaisia ja epämääräisiä eikä niistä voi sanoa yhtään mitään maskien vaikuttavuudesta.

Kyse on mielipidekirjoituksesta

Ruotsalaisen mukaan ryhmän katsaus tai meta-analyysi, kuten he itse sitä kutsuvat, on oikeastaan mielipidekirjoitus.

– Kyseessä on monimutkainen mielipidekirjoitus. Ymmärrän, että ryhmän tarkoitus on hyvä, mutta tarkoitus ei pyhitä keinoja. Jos pyrkimys on osoittaa, että maskit toimivat yksinään tai yhdessä muiden koronaohjeiden kanssa, mutta koska tässä on kuitenkin yhdistetty sitä sun tätä, niin tällä katsauksella ei mitenkään pysty pääsemään mihinkään tuloksiin, sillä tässä on tehty merkittävää laatua olevia virheitä, luettelee Ruotsalainen.

Tutkimus ei siis Ruotsalaisen mukaan täytä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä eikä siinä ole käytetty myöskään hyväksyttyjä tieteellisiä menetelmiä:

Protokolla tehty hutaisten eikä se tue katsausta

Hakustrategia amatöörimäinen

Johtopäätökset vedetty ilman GRADE-järjestelmää

Ruotsalainen käyttää ryhmän katsausta huonona esimerkkinä opettaessaan opiskelijoille systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin tekemistä.

– Minulla itselläni ei ole mielipidettä maskeista eikä minulla ole mitään Eroon koronasta -ryhmää vastaan, vaan olen arvioinnillani MTV Uutisille ja Twitterissä halunnut neuvoa ryhmää katsauksen tekemisessä, sanoo Ruotsalainen.

Ryhmä myöntää yllättäen puutteet katsauksessaan

MTV Uutisille osoitetaan Eroon koronasta -ryhmän edustajana Markku Partinen, joka haastattelussa myöntää puutteet katsauksessa.

Ryhmään kuuluu iso joukko erilaisia asiantuntijoita ja tutkijoita.

– Me on kaivamalla kaivettu kaikki tutkimukset, mitä on tehty. Selvityksessä on mukana laboratoriossa tehtyjä tutkimuksia, eri yhteiskunnissa, missä on eri tavat ja kulttuuri. Monet tutkimukset ovat olleet heikkotasoisia. Siitä on hyvin vaikea vetää tieteellisesti päteviä johtopäätöksiä.

Partinen nostaa esiin, että STM:n maskiselvitys totesi myös, että maskitutkimukset ovat heikkotasoisia. Esimerkiksi kaikissa maskitutkimuksissa ei käy selville, millaista maskia on käytetty tai maskittomuuden vaikutustutkimuksessa iso joukko on käyttänytkin maskeja.

– Meidän avoimessa versiossa on ollut pieniä epätarkkuuksia ja muuta lukuvirhekin, mutta ne on nyt korjattu. Meidän tulos on nyt se, että maskien käyttö tuo pientä lisää kuin jos ei käytettäisi maskia ollenkaan, kun puhutaan väestötasosta. Se on lähetetty vertaisarvioitavaksi, mutta se on kestänyt tavattoman kauan. Lähetämme sen toiseen lehteen, jos tämä lehti ei hyväksy sitä.

Partinen ei suostu kuitenkaan sanomaan, mihin lehteen kirjoitus on lähetetty.

Kaikki alkoi Mekasta

Maskikohu sai alkunsa viime keväänä viidestä hyvin erilaisesta tutkimuksesta, joista kolme koski Mekan pyhiinvaeltajien jakaksi amerikkalaisen yliopiston kampuksen opiskelijoiden maskin käyttöä.

Eroon koronasta -ryhmän maskikatsauksen mukaan tutkimukset osoittavat maskien ehkäisevän koronariskiä ja hyöty on tilastollisesti merkittävä.

Partisen mukaan kaikki tutkimukset eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

– Jos ajatellaan, että on pyhiinvaeltajia ja mennään Mekkaan ja siinä on sulloutunut hirveän paljon ihmisiä ja ollaan vieri vieressä, niin eihän niitä olosuhteita voi verrata suomalaisiin olosuhteisiin, toteaa Partinen.

Partinen ei väitä enää kuten ryhmä aiemmin, että maskit vähentävät kolmanneksella käyttäjänsä riskiä sairastua hengitysinfektioon verrattuna tilanteeseen, jossa maskia ei käytetä. Eikä sitä, että maskien suojavaikutus on suuri ja tilastollisesti merkitsevä.

Nyt Partinen sanoo vain, että maskit suojaavat vähän eikä maskin käyttö ole täydellistä.

– Maskin käytön hyöty on siinä ja siinä, jos mukana ei ole riittävää etäisyyttä ja käsihygieniaa. Siinä on myös psykologinen vaikutus, eli esimerkiksi itse uskallan mennä lähemmäksi ihmistä, jolla on maski. Maskeista on enemmän hyötyä kuin haittaa, mistä tahansahan voi olla haittaa, kuten liiallisesta käsien pesusta atoopikolla.

Partinen mainitsee esimerkiksi lentokoneen, jossa on suuri riski saada tartunta, vaikka käyttäisi maskia, mutta todennäköisyys ilman maskia on suurempi.

Luotettava tutkimus maskeista

Ruotsalaisen mukaan tulossa on uusia tutkimuksia maskeista, mutta tämänhetkisistä julkaisuista katsauksista paras ja laajin maskitutkimus ei löytänyt vieläkään riittävää näyttöä maskien hyödyistä.

Kansainvälisesti arvostetussa julkaistussa Cochrane-katsauksessa Tom Jefferson ryhmineen kävi läpi

lähes seitsemänkymmentä tutkimusta eikä löytänyt vieläkään riittävää tieteellistä tutkimusnäyttöä maskien käytön hyödyistä.

– Cochrane-verkostossa luotetaan Jeffersonin katsaukseen. Se on paras totuus tällä hetkellä ja luotan siihen itse, sanoo Ruotsalainen.