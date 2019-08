Marxilainen sissijärjestö on aktivoitumassa jälleen Kolumbiassa – presidentti väittää Venezuelan tukevan liikkeen johtajia

Kolmisen vuotta sitten hajotetun Farc-sissijärjestön entinen korkea-arvoinen komentaja on kertonut tarttuvansa jälleen aseisiin muiden rauhansopimuksesta etääntyneiden sissien kanssa.

– Olen määrännyt, että näiden rikollisten jahtaamiseksi perustetaan erikoisyksikkö, jolla on tehostetut tiedustelu-, tutkinta- ja liikkumismahdollisuudet koko Kolumbian alueella, presidentti Duque kertoi.

Marquez: Hallitus on pettänyt rauhansopimuksen

– Ilmoitamme maailmalle, että toinen Marquetalia on alkanut, Marquez kertoi videolla.

Marquezin mielestä Kolumbian hallitus on huijannut sopimuksen toimeenpanon kanssa. Hän kertoo hallituksen muun muassa muuttaneen yksipuolisesti sopimuksen sanamuotoja ja epäonnistuneen järjestön taistelijoille luvattujen oikeudellisten takeiden tarjoamisessa. Marquez kertoo, että kaikki tämä pakottaa heidät palaamaan kentälle.

Sissit tarttuivat kivääreihin viidakon siimeksessä

Videolla Marquez esiintyy keskellä viidakkoa pukeutuneena maastopukuun. Hänen ympärillään on 17 kiväärein varustautunutta sissiä, joiden joukossa on miehiä ja naisia. Heidän takanaan on keltainen Farc-banderolli. Myös Santrich esiintyy Marquezin torstaisella videolla.