Martina Aitolehti hempeilee romanttisessa otoksessa – julkaisi hellän pusukuvan mysteerimiehen kanssa

View this post on Instagram

Aitolehti on ollut vaitonainen viime aikoina hänen yksityiselämästään. Hän on kuitenkin välillä antanut Instagramissa pieniä vihjeitä mahdollisesta poikaystävästään.

– On helpompaa, kun mahdollisimman vähän ihmiset tietää. Mikä on surullista, sillä silloin sinä et kerro mitä on meneillään.