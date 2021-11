Marko Röhr täyttää 60 vuotta – Tunturin tarina -ohjaaja on tehnyt hälyttävän havainnon Suomen luonnosta: "Näen, että se on monelta osin jo muuttunut"

Röhr kertoi Uutisaamun haastattelussa, että piti omalla kohdallaan merkityksellisempänä kesällä viettämäänsä "50 vuotta vapaasukellusta" -juhlia. Röhr aloitti sukelluksen jo 9-vuotiaana, mikä synnytti myös rakkauden kipinän luontoa kohtaan. Tämä rakkaus on määritellyt Röhrin uraa sekä tuottajana että ohjaajana.

– Se on ollut ehkä yksittäinen tärkein asia, että löytyi toinen maailma, joka oli välittömästi seikkailua, kun pään pisti pinnan alle. Ja siitä on sitten kummunnut paljon erilaisia asioita ja yksi tietysti intohimo myöskin muille kertoa miten ihmeellinen on luonto, miten pienet asiat voivat olla valtavan suuria, kun ne kokee oikeassa yhteydessä ja itse.