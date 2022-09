SM-liigalupaus kolkuttelee pian jo NHL-portteja? Asiantuntija: "Hyvä kausi tähän, niin varmasti halutaan seuraaviin ympyröihin"

Jääkiekon SM-liiga on ollut oiva ponnistuslauta useille pelaajille, jotka ovat lähteneet kolkuttelemaan NHL-portteja. Ketkä ovat nyt tapetilla tämän suhteen? C Moren liigastudiossa puitiin potentiaalisia läpimurtopelaajia, joista yksi on Kärppien 20-vuotias maalivahtilupaus Joel Blomqvist. Ex-pelaaja ja C Moren nykyinen asiantuntija Janne Pesonen uskoo, että nappikauden jälkeen Blomqvist nähdään isommissa ympyröissä. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.