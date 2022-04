Marko Anttilan tilanne on puhututtanut kiekkoväkeä – näin hän itse kommentoi virettään

Marko Anttila on yksi jääkiekon SM-liigan kevään mielenkiintoisimmista nimistä. Anttilan nykytilanne on puhututtanut kiekkoväkeä. Jokereista Ilvekseen saapunu Anttila viilettää tällä hetkellä tupsukorvien nelosketjussa. Anttila kommentoi virettään C Moren haastattelussa. Video kommenteista näkyy jutun yläreunasta.