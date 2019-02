Marjatilalta paljastui valtaisa jätevuori – yrittäjän epäillään dumpanneen noin kolme miljoonaa kiloa roskia maastoon

– Kotietsinnässä paljastui, että kyllä siellä sitä jätettä aika merkittävä määrä on, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sanna Hedman kertoo.

Jätettä epäillään kaadetun luontoon pitkällä ajalla, vuosien 2011-2018 välillä. Hedmanin mukaan jätteen määrä on epätavallisen suuri.

Myös Tulli tutkii

Poliisi on tutkinut asiaa törkeänä ympäristön turmelemisena. Tapauksen päällä on myös Tulli, joka epäilee yrittäjää törkeästä veropetoksesta. Rikosepäily liittyy maksamattomiin jäteveroihin.

Asian esitutkinta on vielä kesken. Poliisissa odotellaan tällä hetkellä laboratoriotuloksia jätteestä otetuista näytteistä.

– Selvitämme, mitä kaikkea siellä on. Aistinvaraisesti kyse on pääosin muovijätteestä. Mukana on kuitenkin myös puujätettä ja yhdyskuntajätteitä.