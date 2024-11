KRP tutkii marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvää korruptiota – Thaimaahan maksettiin "kahvirahoja"

Korruptioepäilyistä on viitteitä aiemmassa marja-alaa koskevassa esitutkintapöytäkirjassa. Sähköpostiviestinvaihdon ja kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Tutkinnanjohtaja Teemu Mäntyniemi sanoo STT:lle, että tutkinta on yhä kesken eikä sen sisällöstä ole mahdollista vielä kertoa. Entinen Thaimaan-suurlähettiläs Jyri Järviaho sanoo STT:lle, että tilanteeseen on ollut vaikea puuttua huhujen perusteella.