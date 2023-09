Mario Balotellin kausi eteni skandaalista toiseen – nyt seuralle riitti

Jalkapallon pahaksi pojaksi ristitty Italian maajoukkueen entinen hyökkääjä Mario Balotelli, 33, on ajautunut seurajoukkueessaan jälleen vaikeuksiin. Balotelli on asetettu harjoituskieltoon, ja FC Sion haluaa miehestä eroon.

Kauden päätteeksi sarjaporrasta alemmaksi pudonnut Sion yrittää päästä Balotellista eroon, ja kiinnostusta on ollut ainakin Saudi-Arabian suunnalta. Seuran puheenjohtaja Barth Constantin on antanut Balotellista tulikivenkatkuisia lausuntoja. Italialaishyökkääjää on syytetty harjoitusten ja otteluiden väliin jättämisestä.