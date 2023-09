Marinin eronpyyntö tänään eduskunnan täysistunnossa

Perustuslain mukaan eduskunta voi myöntää kansanedustajalle tämän pyynnöstä vapautuksen edustajantoimesta, jos se katsoo, että vapautuksen myöntämiseen on hyväksyttävä syy.

Marin ilmoitti viime viikolla, että hän hakee vapautusta kansanedustajan tehtävistään, sillä hänet on valittu Tony Blair Instituten neuvonantajaksi. Instituutti on kertonut, että Marinin tehtävänä on neuvoa eri maiden poliittisia johtajia näiden uudistusohjelmissa.