Marin ihmetteli, miksei koronan tehosterokotetta voisi antaa kaikille – THL MTV:lle: Tarvitaan poliittinen päätös

– Minä en nyt ymmärrä, mikä siinä rokottamisessa oikein on ongelmana. Piikki pitäisi antaa kaikille jotka haluavat. Turhaan niitä varastoissa säilötään, Marin totesi.

Kuntien terveysviranomaiset ja lääkärit päättävät koronarokotusten antamisesta, minkä vuoksi rokotteita on nyt annettu työikäisille eri puolilla maata erilaisin perustein.

– Poliittisia tahtotiloja voidaan osoittaa, mutta päätöskokonaisuus on kunnissa lääkäreillä, kiteyttää THL:n ylilääkäri Otto Helve.

THL suosittaa tällä hetkellä koronarokotuksen tehosteannosta yli 65-vuotiaille ja riskiryhmään kuuluville siksi, että vakavan taudin riski suosituksen mukaisesti rokotetuilla on erittäin pieni ja tehoste antaisi hyvin lyhytkestoisen ja heikon suojan.

Helve muistuttaa, että THL on jo pari viikkoa sitten esittänyt, että jos rokottamiseen kuitenkin halutaan poliittisesti vaikuttaa, tehokkain tapa olisi panna linjaus täytäntöön poliittisella päätöksellä.

– Se, että Suomi olisi täysi poikkeus siinä, että suositukset koskevat juuri iäkkäitä ja riskiryhmiä eikä koko väestöä, ei toki pidä paikkaansa. On tilanteita, joissa kansanterveysviranomainen on linjannut samoin kuin THL, mutta on tehty poliittisia päätöksiä siitä, että jakelu mahdollistetaan koko väestölle.