Marin Hornet-lausunnoistaan: "Suuhuni on laitettu sanoja, joita en ole ikinä sanonut"

Marinin mukaan hänen perjantaina antamiaan lausuntojaan Suomen Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan on ylitulkittu, ja hänen sanojaan on vääristelty.

– Olin hieman yllättynyt kyllä tästä vahvasta reaktiosta, jonka se täällä kotimaassa tietyssä piireissä sai aikaan. Ehkäpä tässä näkyy se, että vaalit ovat kulman takana. Kovasti muista puolueista on vedetty mutkia suoraksi, ja minun suuhuni on sellaisia sanoja laitettu, joita en ole ikinä sanonut, Marin kommentoi vaalikiertueensa yhteydessä Vaasassa.

– Niin, pääministerikin voi vastata toimitusten kysymyksiin, myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviin kysymyksiin. Tässä yhteydessä totesin, minkä totean nytkin: Euroopassa käydään tällä hetkellä laajasti keskustelua Ukrainan ilmapuolustuksen tukemisesta, myös hävittäjistä. Suomenkin on hyvä tähän keskusteluun varautua.

Marin on edelleen sitä mieltä, että käytöstä poistuvien Hornetien jatkokäytöstä tulee keskustella myös Suomessa.

– Kun vanhat Hornetit poistuvat käytöstä, niin kyllä me voimme niiden jatkokäytöstä keskustella.

– On selvää, että Ukraina tarvitsee entistä raskaampaa kalustusta, ja on hyvä, että yhdessä kumppanimaiden kanssa sovimme panssarivaunujen lähettämisestä. Kyllä se seuraava iso kysymys on hävittäjät, ja ilmapuolustus laajemmin, Marin totesi.