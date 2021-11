Marimekon kuuluisa New Yorkin lippulaivamyymälä suljetaan pysyvästi

Marimekon liike on sijainnut näyttävästi kalliilla Fifth Avenuella vuodesta 2011 lähtien. Koronapandemian vuoksi New Yorkissa on suljettu lukuisia kauppoja, ravintoloita ja liikeketjujen myymälöitä. Erityisen raskaasti pandemia iski nimenomaan turistien suosimaan Manhattaniin. Center for an Urban Future -tutkimusjärjestön mukaan yli 17 prosenttia Manhattanin liikkeistä on sulkenut ovensa vuoden 2019 jälkeen.