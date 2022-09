Maria Veitolan loma ei mennyt kuten Strömsössä – matkatavarat hukkuivat ja ainoat puhtaat housut kokivat karun kohtalon

View this post on Instagram

– En tajunnut, että sitä paskaa oli niin paljon! Koko persikan leveydeltä. Pian selvisi, ettei se edes ollut paskaa, vaan jotain veneen tervaa/pikeä, joka ei lähtenyt millään, paheni vaan kun yritin puhdistaa tahranpoistoaineella. Heippa housut. Onneksi on matkavakuutus.

– Ekat pari päivää teki tiukkaa, kamppailtiin henkisesti kun ootettiin tavaroitamme ja kommunikoitiin surkean Aegean Airlinesin aspan kanssa. Mieli sanoi, että ”vittu mitä paskaa”. Mut sit vaan tolkutettiin toisillemme, et ”nyt nautitaan” ja naurettiin hulluna meidän kommelluksille.

– Sitä vaan, että harjoittele sinäkin niille asioille nauramista, joille et voi mitään ja jotka eivät ole loppujen lopuksi niin hirveän vakavia. On turha masentua pikkuasioista. Ja sitten tietty kun on oikeasti syytä raivota, ahdistua, hermoilla tai surra, anna niiden tunteiden tulla.