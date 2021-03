Maria sai positiivisen koronatuloksen, mutta parin päivän päästä uusi testi näytti negatiivista – eristys kuitenkin jatkuu: Ylilääkäri kertoo miksi

– Minullakin tuli tuolloin negatiivinen tulos, mutta sitä ei kuulemma hyväksytty. Positiivinen on se, mikä merkitsee. Terveystietoihin merkitään, että minulla on korona, vaikka tuntuu ettei ole, hän kertoo.

"Ei tarvitse ottaa uutta testiä"

– Jos PCR-testistä on positiivinen tulos tullut, ei tarvitse ottaa uutta testiä. Silloin toteamme, että tässä on todentunut tapaus ja jos tilanne on sellainen, että henkilö ei ole aikaisemmin koronatautia sairastanut puolen vuoden sisään, eli kyseessä on uusi tapaus, tämän testituloksen mukaan toimitaan, Isosomppi kertoo.