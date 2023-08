Maria Kallio -sarja jatkuu – tätä uudella kaudella on luvassa

Leena Lehtolaisen romaaneihin pohjautuvan dekkarisarja Maria Kallio palaa uusin jaksoin. Sarjan nimikkoroolissa nähdäään Elena Leeve.

Toisella kaudella Maria Kallio palaa töihin äitiysvapaalta lapsensa Iidan ollessa puolivuotias. Marian äitiyslomasijaisuus onkin hoidettu paremmin kuin Maria olisi odottanut. Koivulle Marian paluu on ristiriitainen. Koivu kokee jäävänsä ulkopuolelle Marian elämän isoista käänteistä ja se sattuu häneen.

Marialla on koko ajan ollut toive pitää sekä Koivu että Antti elämässään, mutta Koivun rakastuminen Strömin sijaiseksi tulevaan Anu Walliniin saa Marian tuntemaan itsensä ulkopuoliseksi. Kauden aikana suuri tragedia koskettaa koko poliisipiiriä.

Toisella kaudella sarjan näyttelijöinä jatkavat Leeven lisäksi, Leo Sjöman, Markus Järvenpää, Carl-Kristian Rundman, Matleena Kuusniemi, Roosa Söderholm, Alex Anton, Petteri Summanen ja Matti Leino. Uutena kasvona sarjassa nähdään Seidi Haarla, joka näyttelee tutkija Anu Wallinia. Kauden aikana sarjassa vierailee monia tunnettuja näyttelijöitä, esimerkiksi Sinikka Sokka, Lauri Tilkanen, Onni Parviainen, Anna-Leena Sipilä, Johannes Holopainen ja Pihla Maalismaa.